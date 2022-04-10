  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Sinop'un Gerze ilçesinde beş katlı bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 12:13:00 -
Sinop'ta apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi 19 Mayıs Mahallesi'nde beş katlı bir apartmanın birinci katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan dışarı çıkamayan apartman sakinleri, yangın merdivenleriyle tahliye edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 7 kişi sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Apartmanda ise büyük çapta hasar oluştu.

Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Cevat Şensoy, hastaneye giderek dumandan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay