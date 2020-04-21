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Aktüel

Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuktan iki gündür haber alınamıyor

2020-04-21 17:21:02 -
Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuktan iki gündür haber alınamıyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta 2 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim, köydeki evlerinden dışarıya çıktı.

Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.


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