Sinop’un bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Sinop yarın okullar tatil mi valilik açıklaması! Sinop okullar tatil mi 15 Mart:

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizin yüksek kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle; 14 Mart 2022 tarihinde ilimiz Merkez İlçemize bağlı tüm Taşıma Hatlarında taşımalı eğitime 1️ gün ara verilmiştir” denildi. 15 Mart Salı gününe ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.