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Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Tosun: “Kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır”

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi’nde bulunan bitkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Tosun: “Kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır”

Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi’nde bulunan bitkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.


Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Sinop Kalesi’nde bulunan bitkiler ile ilgili düzenli çalışma yapıldığını belirterek, “3 bin 200 metre uzunluğunda, dev yükseklikte kalelerimiz var. Bu kalelerimiz önemli bir kültürel mirastır. Tabii, bu sarmaşık gibi çeşitli asalak türeyen bitkiler kalelerimizi zaman zaman sarıyor. İtfaiyeden temin ettiğimiz merdivenlerle bunları kesiyoruz. Kalelere zarar vermeden bitkilerin köklerine asit enjekte ederek tekrarlanmasını engellemiş oluyoruz. Sarmaşıkların da aynı şekilde içine asit enjekte ediyoruz. Çünkü sarmaşıklarda kale içerisinde nem yapmak suretiyle kalenin çürümesine ve ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Bununla ilgili sürekli periyodik olarak çalışmamız var. Müze denetiminde ve belediyeyle beraber sürdürüyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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