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Yaşam Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?
Yaşam

Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?

Sinop güncel vaka sayısı | Sinop çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Risk haritasında kırmızı renk ile gösterilen Sinop’ta güncel vaka sayısı da merak ediliyor. Peki, Sinop’ta kaç vaka var? Sinop koronavirüs tablosu | Sinop vakalar azalıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:16:00 -
Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?

Sinop risk durumu | Koronavirüs salgınında illere göre vaka sayıları haftalık olarak açıklanıyor. 6-12 Mart vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sinop’ta yeni vaka sayısının kaç olduğu araştırılıyor. Sinop vaka sayısı güncel

Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs güncel vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Sinop'ta 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 345,56 olarak açıklandı.

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