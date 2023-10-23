  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'ya eklenen özellik sonrası İran hemen yeni silahını dünyaya duyurdu! Türkiye'ye karşı ilginç hamle

Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak'ta toplandı: Siyonist İsrail’e lanet yağdırdılar

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Alt sınır 200 bin dolara yükseltilmişti! Yabancılar konut almaya devam ediyor mu?

ATAK helikopteri ve Kızılelma'yı gözlerine kestirdiler: ABD ve Rusya pahalı, daha ucuza Türkiye'den alalım

Damada tam 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı: Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yunanistan'dan akın ettiler

İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi
Yaşam Sinop hamsisi sezona 80 liradan girmişti 40 liraya düştü
Yaşam

Sinop hamsisi sezona 80 liradan girmişti 40 liraya düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-23 17:48:00 -
Sinop hamsisi sezona 80 liradan girmişti 40 liraya düştü

Sinop hamsisi balık sezonunun başladığı günden bu yana yarı yarıya ucuzladı. 80 liradan sezona merhaba diyen hamsi, 40 liradan alıcı buluyor.

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Sinop hamsisi bu yıl 80 liradan satılmaya başlanmıştı. Bugünlerde 40 liradan satılan hamsi hem satıcının hem müşterinin yüzünü güldürüyor. Lezzeti ve fiyatı nedeniyle tercih edilen hamsi, Sinop tezgahlarında en çok satılan balık oldu.
Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Hamsimiz bol, vatandaş bol bol hamsilerini yiyor. Hamsilerimiz Sinop’tan çıkıyor ve çok harika hamsiler. Bol ve ucuz. 40 lira civarında 35 ile 50 lira arasında değişen fiyatlar var ama bugünkü fiyatlarımız 40 lira. Balıklar gayet bol bu enflasyonda vatandaşın yiyebileceği en nezih, en proteinli balıklar" dedi.
Müşterilerin balık tezgahlarında hamsi sırasına girdiği görüldü. Hamsinin fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını ifade eden müşteriler, herkesin hamsi alması tavsiyesinde bulunuldu. Tezgahlarda yer alan diğer balıklardan mezgit 60 TL, palamut 200 TL, zargana 150 TL, tirsi 40 TL'den satışa sunuldu.

Hastalıktan korkanlar aktarların yolunu tutuyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Hastalıktan korkanlar aktarların yolunu tutuyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor

Yaşam

Hastalıktan korkanlar aktarların yolunu tutuyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23