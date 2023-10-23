Sinop hamsisi sezona 80 liradan girmişti 40 liraya düştü

Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Sinop hamsisi bu yıl 80 liradan satılmaya başlanmıştı. Bugünlerde 40 liradan satılan hamsi hem satıcının hem müşterinin yüzünü güldürüyor. Lezzeti ve fiyatı nedeniyle tercih edilen hamsi, Sinop tezgahlarında en çok satılan balık oldu.

Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, "Hamsimiz bol, vatandaş bol bol hamsilerini yiyor. Hamsilerimiz Sinop’tan çıkıyor ve çok harika hamsiler. Bol ve ucuz. 40 lira civarında 35 ile 50 lira arasında değişen fiyatlar var ama bugünkü fiyatlarımız 40 lira. Balıklar gayet bol bu enflasyonda vatandaşın yiyebileceği en nezih, en proteinli balıklar" dedi.

Müşterilerin balık tezgahlarında hamsi sırasına girdiği görüldü. Hamsinin fiyatlarının ucuzlamasından memnun olduklarını ifade eden müşteriler, herkesin hamsi alması tavsiyesinde bulunuldu. Tezgahlarda yer alan diğer balıklardan mezgit 60 TL, palamut 200 TL, zargana 150 TL, tirsi 40 TL'den satışa sunuldu.

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