Sınırlı sayıda üretilecek Altın kaplamalı PlayStation5 görücüye çıktı

Webtekno'nun haberine göre, İngiltere merkezli lüks tasarım mağazası olan Truly Exquisite, PlayStation 5 için göz alıcı ve pek de alışkın olmadığımız bir tasarım oluşturdu. Aslına bakacak olursak, Truly Exquisite tarafından oluşturulan tasarım orijinal PlayStation 5'le aynı yapıya sahip. Ancak şirket, bu oyun konsolunu çok daha benzersiz hale getirmek için altın kullanmayı tercih etmiş. Truly Exquisite sadece PlayStation 5'in kendisini değil, DualSense ve bir kulaklığı daha altınla kaplamış durumda. 24 ayar altın kaplama, özellikleriyle mest eden oyun konsolunu çok daha etkileyici bir hale getiriyor. Ancak işin termodinamik boyutuna baktığımız zaman, PlayStation 5'in 10.28 teraflop güç ürettiğini ve bu gücün soğuk kalması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Altının iyi bir ısı iletkeni olduğunu düşünürsek, bu şık tasarım işleri biraz zorlaştırabilir. 24 ayar altın kaplama PlayStation 5, daha önce gördüğümüz bir şey değil. 2013 yılında Harrods isimli bir lüks tasarım şirketi, Xbox One'ı 24 ayar altınla kaplayarak satışa sunmuştu. Şirket, o dönemlerde altın kaplama Xbox One için 8.000 dolar (yaklaşık 55 bin TL) istemişti. İlerleyen dönemlerde piyasaya sürülecek altın kaplama PlayStation 5'in de en az bu fiyatlarda olması bekleniyor.