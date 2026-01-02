  • İSTANBUL
Spor
5
Yeniakit Publisher
KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir
Giriş Tarihi:

KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe Kulübü, şirket sermayesini 1 milyar 250 milyon liradan 6 milyar 250 milyon liraya yükseltme kararı aldı. Elde edilecek gelirin en az yüzde 70’i finansal borçların kapatılmasında kullanılacak.

1
#1
Foto - KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir

Sarı-lacivertli kulüp, Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan bedelli sermaye artırıma ilişkin izahnameyi Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada paylaştı.

#2
Foto - KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir

Buna göre sermaye artırım oranı yüzde 400 olarak duyuruldu. Açıklamada 1 milyar 250 milyon liralık sermayenin 6 milyar 250 milyona çıkarılması belirtilirken, nominal değeri 1 TL olan yeni pay alma haklarının her pay için 2 TL olarak kullandırılacağı ifade edildi.

#3
Foto - KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir

Yapılacak bu işlemle 10 milyar lira gelir beklenirken, 24 milyon 777 bin 500 liralık arz giderinin ardından 9 milyar 975 milyon 222 bin 500 lira fon sağlanması hedefleniyor.

#4
Foto - KAP’a bildirildi! Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe, yapılacak sermaye artımınında elde edilecek gelirin yüzde 70'ini finansal borçlarda, yüzde 20'sini futbolcu ödemelerinde, yüzde 10'unu ise vergi borcu ödemelerinde kullanacağını duyurdu.

