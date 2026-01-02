Tilkileri kesip etini vatandaşlara satmış!

Irak’ta tilkileri avlayıp kestikten sonra etini vatandaşlara satan bir kasap mühürlendi. Erbil Kaymakamı Nebaz Abdulhamid, "Kaymakamlığın ortak komisyonlarının çalışmaları ve pazar denetimlerinin devamı kapsamında, Bawki Hikmet adlı kasap dükkanının gizlice ve yasa dışı olarak tilkileri kesip etini vatandaşlara sattığı tespit edilmiştir. İş yeri kapatıldı ve sahibi ile orada çalışanlar hakkında yasal işlem başlatıldı" dedi.

Abdulhamid, bu tür hayvanların yabani olduğunu ve kesilip satılmasına hiçbir şekilde izin verilmediğini, çünkü bunun çevresel bir ihlal olmasının yanı sıra, kamu sağlığı için risk oluşturduğunu açıkladı.