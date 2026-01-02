  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ticari dünyada borçlanma maliyeti düştü! Merkez Bankası temerrüt faizini güncelledi: Mal ve hizmet tedarikinde yeni dönem başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki ticaretin seyrini doğrudan etkileyecek kritik bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğe göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranı yüzde 43,00’e çekildi. 2025 yılında yüzde 53,25 olarak uygulanan bu oranın yaklaşık 10 puan birden düşürülmesi, piyasalardaki likidite akışını rahatlatmayı hedeflerken, borçlu işletmeler üzerindeki faiz yükünü de önemli ölçüde hafifletti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43,00'e düşürdü.

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Bu kapsamda, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 43,00'e düşürüldü. Söz konusu oran 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1475 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

