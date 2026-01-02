  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor RAMS Başakşehir'de yaprak dökümü
Spor

RAMS Başakşehir'de yaprak dökümü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
RAMS Başakşehir'de yaprak dökümü

RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı
Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Yerel

Başakşehir’de feci zincirleme kaza! Acı bilanço ağırlaştı

Asil Okulları Başakşehir’den Sporda Büyük Başarı
Asil Okulları Başakşehir’den Sporda Büyük Başarı

Spor

Asil Okulları Başakşehir’den Sporda Büyük Başarı

Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!
Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

Yerel

Başakşehir'de sanayi sitesinde facia: Yangında bir kişi can verdi!

1 kişi hayatını kaybetmişti: Başakşehir yangınının görüntüsü ortaya çıktı!
1 kişi hayatını kaybetmişti: Başakşehir yangınının görüntüsü ortaya çıktı!

Yerel

1 kişi hayatını kaybetmişti: Başakşehir yangınının görüntüsü ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23