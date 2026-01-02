Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ tarafından Adıyaman'da yapılan petrol sondajından kötü haber geldi.
Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ tarafından Adıyaman'da yapılan petrol sondajından kötü haber geldi.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ’nin Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip olduğu ARİ/GYP/K/M40-c2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 4 Şubat 2025 tarihinde sona erdiğini ilan etti.
Söz konusu ilan sondaj yapılan bölgede petrol bulunamadığını ortaya çıkardı.
İlanda, altı bin dört yüz doksan bir sayılı Türk Petrol Kanununun yirmi ikinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına atıf yapıldı.
Bu hükümler uyarınca, ruhsat sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar ve hasara uğrayanların hakları hatırlatıldı.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin yirmi altıncı maddesi kapsamında, zarara uğrayanların tazminat taleplerinin şirket teminatından karşılanabilmesi için ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alması ve bu kararla MAPEG’e başvurması gerektiği bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23