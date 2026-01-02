  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ tarafından Adıyaman'da yapılan petrol sondajından kötü haber geldi.

1
#1
Foto - Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ’nin Adıyaman ili sınırları dahilinde sahip olduğu ARİ/GYP/K/M40-c2-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 4 Şubat 2025 tarihinde sona erdiğini ilan etti.

#2
Foto - Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

Söz konusu ilan sondaj yapılan bölgede petrol bulunamadığını ortaya çıkardı.

#3
Foto - Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

İlanda, altı bin dört yüz doksan bir sayılı Türk Petrol Kanununun yirmi ikinci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına atıf yapıldı.

#4
Foto - Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

Bu hükümler uyarınca, ruhsat sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle zarar ve hasara uğrayanların hakları hatırlatıldı.

#5
Foto - Adıyaman'da petrol şoku! Maalesef kötü haber geldi

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin yirmi altıncı maddesi kapsamında, zarara uğrayanların tazminat taleplerinin şirket teminatından karşılanabilmesi için ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yetkili mahkemeden kesinleşmiş bir karar alması ve bu kararla MAPEG’e başvurması gerektiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör
Gündem

Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

İstanbul'da yüz binlerce kişi Gazze'deki soykırıma tepki olarak Galata Köprüsü'nde toplandı. Dünya televizyonları dahil bu Filistin’e destek..
Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"
Gündem

Rus Öğretmenden "Sinsi" Alkol Tuzağına Sert Tepki: "Bir Filmle Koca Bir Milleti Zehirlediler!"

Rusya’da bir öğretmenin sınıfta öğrencilerine yönelik yaptığı konuşma, sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, alkolün toplumların içine..
Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"
Gündem

Trump’tan "Kan Donduran" İtiraf: "Elindeki Morlukların Sırrı O 'Batıl İnanç' Çıktı!"

Dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump’ın ellerindeki geçmeyen morlukları konuşuyordu. "Ağır bir hastalığı mı var?" "Yine ne gizleniyor?" ..
Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu
Dünya

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Ha..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23