Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu, Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik." açıklamasını yaptı.
