Gündem Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu, Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik." açıklamasını yaptı.

Terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Yerlikaya "Kırmızı Bültenle ve Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu, Gürcistan (27), Almanya (4), Bulgaristan (3), ABD, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan ülkemize getirdik." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

1
