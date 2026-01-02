Ankara'da 891 şüpheli yakalandı

Başkentte çeşitli suçlardan aranan yüzlerce kişi yakalandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Aralık-1 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 4, on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 35, beş yıla kadar hapis cezası bulunan 306 ve ifadeye yönelik aranan 530 şüpheli olmak üzere 891 kişi yakalandı.