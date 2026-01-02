Tesla'nın o meşhur ‘gözcü’ ekranı ürküttü! Tesla’nın "Nöbetçi Modu" sizi her an izliyor olabilir!

Tesla araçların ekranında görülen o hareket eden göz simgesi, aslında aracın "Sentry Mode" (Nöbetçi Modu) özelliğinin aktif olduğunu gösteren bir güvenlik uyarısıdır.

Bu sistem, araç park halindeyken çevresindeki 360 derecelik kameraları kullanarak şüpheli hareketleri takip eder.

Birisi araca fazla yaklaştığında veya dokunduğunda, Tesla’nın iç ekranında o "kırmızı göz" belirir ve dışarıdaki kişiye "Kayıt yapılıyor, izleniyorsun" mesajını verir.

Sosyal medyada tepki çeken bu durum, aslında hırsızlık ve vandalizm olaylarına karşı geliştirilmiş caydırıcı bir teknoloji. İlginç bir detay olarak; bu göz simgesinin tasarımı, ünlü bilim kurgu filmi 2001: A Space Odyssey’deki yapay zeka HAL 9000’den ve Portal oyunundaki taretlerden esinlenilmiştir.

Kullanıcıların bir kısmı bu özelliği "kişisel alanın ihlali" olarak görse de, Tesla sahipleri için araçlarının güvenliğini sağlayan vazgeçilmez bir zırh niteliğinde.