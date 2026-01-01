Buca’da CHP rezaleti: İşçi maaş beklerken başkan Aşk Peşinde! CHP’li başkanın şakşakçısından akıl almaz savunma

İzmir Buca Belediyesi’nde Kasım ayından beri maaşlarını alamayan emekçi kardeşlerimiz, çoluk çocuğunun rızkı için belediye önünde feryat ederken; Belediye Başkanı Görkem Duman’ın şarkıcı sevgilisiyle okyanus ötesinde gününü gün ettiği ortaya çıktı. "Para yok" diyerek işçiyi kapıdan çeviren CHP’li başkanın, lüks tatili için nasıl bir bütçe ayırdığı ise merak konusu oldu.

Sit Alanına "Aşk" Kıyağı: Villalar Yükseliyor!

Rezalet sadece tatille de sınırlı değil! İddialara göre Başkan Duman, beraber tatil yaptığı şarkıcı Sevcan Orhan için Buca Dumlupınar Mahallesi’ndeki 2. Derece Sit Alanı olan araziye imar kıyağı geçti.

Konut yapımının yasak olduğu 3.5 dönümlük araziye villa temeli atıldığı, CHP’li belediyenin ise bu hukuksuzluğa göz yumduğu öne sürüldü. İşçinin maaşından kısan zihniyetin, yandaşın villasına nasıl imkan sağladığı bir kez daha belgelendi!

Maaş Yok Ama Şakşakçıya "Hediye Paketi" Çok!

Sendika temsilcilerinin açıklamalarına göre, işçiye kuruş koklatmayan Duman; meclis üyelerine, bürokratlarına ve müdürlerine ünlü mağazalardan lüks hediye paketleri dağıtmaktan geri durmadı. Halkın parasıyla "yılbaşı jesti" yapan bu zihniyet, sokağın sesine kulaklarını tıkadı.

CHP’NİN YANDAŞ KALEMİNDEN AKILALMAZ SAVUNMA: "GÖRKEM’İ TATİLDE BEĞENDİYSE..."

Skandalın ardından CHP medyası ve "şakşakçı" kalemler hemen harekete geçti. Bu isimlerin başında gelen Özgür Coşkun isimli yazar, kaleme aldığı yazıyla adeta milletin aklıyla alay etti.

"Tatile gitmesi kime ne?" diyerek bu yüzsüzlüğü savunan Coşkun, işçinin alın terini hiçe sayıp şu skandal ifadeleri kullandı:

Tatile gitmesi kime ne? İşçilerin maaşı yatmamış. Sorumlusu Görkem mi? BakarsınızSevcan’ı tatilde beğendi ise. Evlilik müjdesi gelir."

CHP’nin hizmet anlayışı işte bu.

Yargısız İnfazmış!

CHP’li yazar, belediye kasasının kilit altına alındığı yalanına sığınarak, suçluyu yine devletin kurumları gibi göstermeye kalkıştı. İşçinin maaş alamamasını "siyasi bir kumpas" gibi sunan, başkanın Phuket sefasını ise "genç ve yakışıklı bir iş adamının hakkı" olarak pazarlayan bu kalemşor takımı, CHP’li belediyelerin içindeki kokuşmuşluğu örtbas etme görevini bir kez daha üstlendi.