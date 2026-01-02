  • İSTANBUL
Dünya

Nusayri lideri, Alevi Devleti kurulması için İsrail'den yardım istedi!

Haber Merkezi
Giriş Tarihi:
Ayrılıkçı Nusayri grubun sözcüsü Sam İbrahim, terörist İsrail’den askeri ve teknolojik destek isteyerek Suriye’de Alevi devleti kurulmasını savundu. İbrahim'in İsrail'le çıkarlarının ortak olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

Suriye'yi bölmek isteyen ayrılıkçı Nusayri grubunun sözcüsü Sam İbrahim, terörist İsrail'den yardım istedi. Terörist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya doğrudan mesaj gönderen İbrahim, bölgede bir Alevi devleti kurulmasını istiyor. İbrahim'e sorulan 'Erdoğan mı yoksa Colani mi sorusuna verdiği cevap ise dikkat çekti.

 

"İsrail'in desteğini istiyoruz"

Suriye'deki ayrılıkçı Nusayri grupların sözcüsü olarak bilinen Sam İbrahim, bir podcast yayınında Suriye'nin geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya doğrudan mesaj göndererek, Suriye'de bağımsız bir Alevi devleti kurmak için İsrail'in askeri ve teknolojik desteğini talep etti. Bu açıklama, bölgedeki jeopolitik dengeleri sarsacak nitelikte değerlendiriliyor.

Podcast sunucusu ile yaptığı sohbette İbrahim, Suriye'nin yönetimini sorgulayarak başladı: "Suriye'yi kim yönetiyor? Erdoğan mı yoksa Colani mi?" Sunucunun "Güzel bir cevap" diyerek devam ettiği konuşmada, İbrahim özgürce görüşlerini dile getirdi. Netanyahu'ya hitaben, "Burası senin kürsün, özgürce konuş" diyerek başladığı mesajında, "Bu hayal değil mesela; bir Alevi devleti kurmak için İsrail'in desteğini istiyoruz. Bir Alevi devleti; ne eksik, ne fazla" ifadelerini kullandı.

 

"İsrail ile çıkarlarımız ortak"

İbrahim, olası bir ittifakın detaylarını hayal ederek şöyle devam etti: "Bir hayal etsenize: İsrail'in en gelişmiş silahlarıyla donatılmış ve İsrail'in hava desteğini almış 700-800 bin Alevi savaşçı! Üstelik İsrail ile ittifak kurduğumuzu da düşün." Nusayri nüfusunun gücünü vurgulayan sözcü, "Sadece Şam'da bir milyon kişi var! Sahil şeridindeki liderlerden daha saymadım bile. Hakimiyeti ellerinden çıkardılar; tehdit ettiler. Şam'da devasa bir insani gücümüz var, sahil bölgesinde de öyle" dedi.

Çıkarlarının ortak olduğunu belirten İbrahim, İsrail'i överek, "Çıkarlarımız ortak. İsrail; teknoloji, bilim ve askeri alanlarda gelişmiş bir ülke. Ancak daha fazla nüfusa ihtiyacı var. Bu bölgedeki radikal terör dalgasını ancak boylu bir müttefik durdurabilir" şeklinde konuştu. Temennisini dile getirirken, "Temennimiz bize Alevi devletimizi kurmak için yardım etmeleri; aramızda adeta bir cennet dansı yaşanır" diyen İbrahim, ittifakın gizli olmayacağını vurguladı: "Yani gizli saklısı yok, açık bir ittifak."

Sunucu, bu açıklamalara şaşkınlıkla tepki vererek, "İnanılmaz! Siyonistlerden daha mı Siyonist olduk biz şimdi?" diye sordu.

