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Yerel Sınırda yaklaşık 4 milyon TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi
Yerel

Sınırda yaklaşık 4 milyon TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 14:24:00 - 2023-04-11 14:27:57
Sınırda yaklaşık 4 milyon TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamı ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir minibüste yapılan aramada 3 milyon 750 bin lira değerinde kaçak bilgisayar ve bilgisayar aksamı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelendirdiği bir minibüsü, x-ray taramasına sevk etti.

Yapılan tarama sonucunda minibüsün çeşitli bölgelerinde şüpheli yoğunluklar tespit edildi ve fiziki arama yapıldı.

Aramada, aracın tavanında, tabanında ve yan duvarlarında oluşturulan boşluklara ve koltukların altına gizlenmiş 46 laptop bilgisayar, 285 bilgisayar kasası, 250 işlemci ve 457 şarj adaptörü ele geçirildi.

Ele geçirilen cihazların 3 milyon 750 bin lira değerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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