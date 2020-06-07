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Aktüel

Sınırda kaçak sigara ele geçirildi

Suriye’den Türkiye’ye getirilen bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:29:18 -
Sınırda kaçak sigara ele geçirildi

Suriye’den Türkiye’ye getirilen bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Kilis, 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Öncüpınar 4’üncü Hudut Bölük Komutanlığı Afrin Hudut Karakolu sorumluluk sahasından Suriye’den Türkiye’ye kaçak sigara geçirmek isteyen bir guruba hudut birliklerinin müdahale etmesi sonucu şüpheliler Suriye’ye kaçtı. Arazide yapılan aramada, bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan sigaralar İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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