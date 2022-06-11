  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan küstah tehdit!
Avrupa

Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan küstah tehdit!

Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan yeni bir provokasyon geldi. Emekli Yunan General Michail Costarakos, Türkiye'yi küstahça tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 17:48:00 -
Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan küstah tehdit!

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu artarak devam ediyor.

Yunan ordusu Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı. Türkiye'yi sık sık provoke eden Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.

Yunan eski Genelkurmay Başkanı, General Michail Costarakos, "Bir gece gelip onlarla (Türklerle) buluşmaya karar verirsek ne olacağını düşünmek zorunda kalmaları dışında tavsiye edeceğim şey saklanacak yerler bulmalarıdır. Onların tehditlerinden bıktık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

CAN BAR

He koçum he anlat anlat güzel oluyor da noluyocak görürüz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23