Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan küstah tehdit!
Sınırda hendek kazmaya başlayan Yunanistan'dan yeni bir provokasyon geldi. Emekli Yunan General Michail Costarakos, Türkiye'yi küstahça tehdit etti.
Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu artarak devam ediyor.
Yunan ordusu Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladı. Türkiye'yi sık sık provoke eden Yunanistan'dan yeni bir açıklama geldi.
Yunan eski Genelkurmay Başkanı, General Michail Costarakos, "Bir gece gelip onlarla (Türklerle) buluşmaya karar verirsek ne olacağını düşünmek zorunda kalmaları dışında tavsiye edeceğim şey saklanacak yerler bulmalarıdır. Onların tehditlerinden bıktık." dedi.