Damar otu, çıban otu, yara otu ve pişik otu olarak da bilinen sinir otu özellikle ödem atmada yardımcı olmaktadır. Uzmanlar, yaz kış demeden sinir otunun her mevsim tüketilmesi gerektiğini söylemektedir. Sulak alanlarda yetişen ve Temmuz-Ağustos aylarında çiçeklenen sinir otu, düzenli olarak tüketildiğinde yıl boyunca vücudu hastalıklara karşı korumaktadır.

Sinir otu, içeriğinde yüksek miktarda allantoin, kalsiyum, potasyum, çinko, fosfos, silisik asit, flavonlar, tanen, C ve K vitamini barındırmaktadır. Uzmanlar sinir otunun özellikle mide ağrıları ve öksürük gibi şikayetlere birebir geldiğini söylemektedir. Alternatif tıpta da sıkça kullanılan sinir otu, inflamatuar ve antibakteriyel etkisi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

İşte sinir otunun bilinmeyen 5 faydası...

- Kalp ve damar hastalıklarına birebir gelir. Yapılan birçok araştırma sinir otunun damar tıkanıklığını önlediğini, kan seviyesini dengelediğini, ani felç ve inme gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini azalttığını göstermiştir.

- Çay olarak tüketilmesi halinde, bağırsaklarda biriken parazitleri idrar yolu ile vücuttan atar.

- Özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan üst solunum yolu hastalıklarına karşı çok etkilidir. Önceden tüketildiğinde kış boyu bağışıklığı güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

- Öksürük, balgam, bronşit, burun tıkanıklığı gibi şikayetleri azaltır.

- Apse, çıban ve dolama gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.