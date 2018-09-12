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Sınır ötesi operasyonlarda Türk pençesi! MİT'in adını duyan teröristler fare gibi kaçıyorlar

Dünyanın çeşitli yerlerinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan firari teröristleri, yaptığı ses getiren başarılı yurt dışı operasyonlarıyla Türkiye'ye getiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü mensuplarının korkulu rüyası haline geldi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:19
Sınır ötesi operasyonlarda Türk pençesi! MİT'in adını duyan teröristler fare gibi kaçıyorlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, son bir yılda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çeşitli ülkelerde aranan firari teröristleri, ses getiren yurt dışı operasyonlarıyla yakalanarak yurda getirildi.

MİT, yurt dışındaki firari teröristlerin peşini bırakmıyor. FETÖ mensuplarının Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu.

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla 29 Mart 2018'de Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı örgüt üyeleri, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Operasyonla yakalanan 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:19
  1. MİT
  2. Milli İstihbarat Teşkilatı
  3. sınır ötesi operasyon
  4. Yurt dışı operasyonu
  5. teröristlerin korkulu rüyası

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