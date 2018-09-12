Sınır ötesi operasyonlarda Türk pençesi! MİT'in adını duyan teröristler fare gibi kaçıyorlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, son bir yılda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) başta olmak üzere, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla çeşitli ülkelerde aranan firari teröristleri, ses getiren yurt dışı operasyonlarıyla yakalanarak yurda getirildi.

MİT, yurt dışındaki firari teröristlerin peşini bırakmıyor. FETÖ mensuplarının Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu.



MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla 29 Mart 2018'de Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlı örgüt üyeleri, MİT tarafından özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi.

Operasyonla yakalanan 6 FETÖ/PDY firarisi, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevliydi.