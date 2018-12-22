Sinir kaynaklı baş ağrısını ağrı kesici geçirmiyor

Hipertansiyondan, kaşıntıya kadar bir sürü illetle karşılaşmanız bu yüzden olabilir. Geçmişteki öfkelerinizi bastırdıysanız, bazı ağrılarınızın olması normaldir. Hipertansiyonunuz bastırılmış öfkelerinizden kaynaklanabilir. Sevgisizlik; akciğer ve deri hastalıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Herhangi bir fizikî rahatsızlığınız olmamasına rağmen, bazı ağrılarınız varsa, bedenî depresyon hastası olabilirsiniz. Yani belki siz de, maskeli bir depresyon dönemi içindesiniz de farkında değilsiniz.

Ağrının oluşturduğu davranış biçimleri, geçmişte bastırılmış öfkelerin ipuçlarını veriyor. Hipertansiyonlar da ifade edilememiş ve bastırılmış öfkeyle bağlantılı olabilir. Bağımsızlık çatışması yaşayanlarda da, mide ve bağırsak sistemine ait sıkıntılar fazla oluyor. Sevgi ihtiyacından mahrumluk daha çok akciğer ve deri ile ilgili hastalıklarda kendini belli ediyor. Sevgi ihtiyacının devam ediyor olması, çocukken yeterince sevgi görmeyen ve başı okşanmayan çocuklarda ise deri hastalıkları ortaya çıkıyor. Solunum sisteminde sıkıntılar yaşıyor.

AĞRI KESİCİLER İŞE YARAMIYOR

Stresten kaynaklanan baş ağrıları çeken birinin sıkıntısını ağrı kesiciler gideremiyor. Çünki burada derdin kaynağı organlarımız değil.. Hadise ruhîdir ve sinir sisteminden kendisini belli etmektedir. Ağrı kesicilerin bunlarla baş etmesi mümkün olmuyor. Dahası bu insanların bedenleriyle sürekli uğraşmaları, doktor doktor gezip sürekli inceleme yaptırmaları bırakın dertlerinden kurtulmalarını, derdi daha da artırıyor..