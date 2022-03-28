Sınır kapısında yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 622 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:
"Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yakın zamanda 1 ton 18 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdiğimiz Gürbulak Gümrük Kapısında,bugün de 622 kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Üst üste başarılı operasyonlar yapan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum."