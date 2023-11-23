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Yerel Sınır kapısında 25 kilo altın ele geçirildi
Yerel

Sınır kapısında 25 kilo altın ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-11-23 11:24:00 -
Sınır kapısında 25 kilo altın ele geçirildi

Edirne'de sınır kapısında yapılan aramada sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla ele geçirildi.

Edirne'de sınır kapısında yapılan aramada sırt çantasındaki 25 kilo 190 gram gümrüksüz külçe altınla ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Almanya'dan geldiği belirtilen T.A.'nın otomobilinde arama yaptı.

Aramada sırt çantasında 25 kilo 190 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Altınlara el konulduğu belirtildi. (İLKHA)
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