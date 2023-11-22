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Yerel Sınır kapısında 175 bin euro değerinde kilolarca kaçak gram altın ve gümüş süs eşyası ele geçirildi! Herkesi şaşkına çevirdi
Yerel

Sınır kapısında 175 bin euro değerinde kilolarca kaçak gram altın ve gümüş süs eşyası ele geçirildi! Herkesi şaşkına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-22 23:40:00 - 2023-11-22 23:45:48
Sınır kapısında 175 bin euro değerinde kilolarca kaçak gram altın ve gümüş süs eşyası ele geçirildi! Herkesi şaşkına çevirdi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşı tarafında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda 175 bin euro değerinde kaçak 3 kilo 490,7 gram altın ve 3 kilo 898 gram gümüş takı ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşı tarafında bulunan Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda 175 bin euro değerinde kaçak 3 kilo 490,7 gram altın ve 3 kilo 898 gram gümüş takı ele geçirildi.

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda gümrük müfettişleri, Türkiye’den Romanya’ya giden bir otobüsü denetledi. Yolcu koltuklarının ilk sırasında, içinde sarı metalden yapılmış yüzükler, bilezikler, kolyeler, zincirler, madalyonlar ve küpeler gibi gizli mücevherlerin bulunduğu dokuz bölmeli bir çanta bulundu. İncelemede eşyaların 14 gram altından yapıldığı ve toplam değerinin 168 bin euro olduğu belirlendi. Yapılan incelemede altın takıların yolculardan birinin Türk vatandaşına ait olduğu belirlendi.


Diğer olayda ise, Ukrayna vatandaşının kullandığı ve içerisindeki 8 yolcuyla Türkiye’den Bulgaristan üzerinden Ukrayna’ya giden minibüste yapılan kontrolde, bagaj bölümünde bir yolcu çantasındaki paketin içinde ve bir yolcunun ceketinde toplam 925 ayar, toplam ağırlığı 3 kilo 898 gram, değeri 7 bin euro olan gümüş takılar ele geçirildi.


Olayla ilgili gümrük müfettişi tarafından işlem başlatılırken, iki ayrı olayla ilgili 2 kişiye para cezası kesildi
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