Sınıfta kalma kaç dersten? Hangi derslerden sınıfta kalınır?

Okulların kapanmasına az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler sınıf geçmek için yoğun bir şekilde ders çalışmakta. Ortaokul, lise ve üniversitelerin eğitim sistemi farklı olduğu için sınıfta kalma durumu da o kurumu bağlı olarak değişiyor. Peki, ortaokul, lise ve üniversitede kaç dersten sınıfta kalınır? İşte merak edilen soruların cevabı…

Sınıfta kalma kaç dersten?

Ortaokullarda zayıf dersi bulunan öğrencinin yani yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır. Ancak yine de duruma göre sınıf tekrarına kalması veya sınıfı geçmesine Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

Lisede bir öğrenci her öğretim senesini 3 zayıf ile geçebilir ancak toplamda en fazla 6 zayıf ile sınıfını geçebilir. Örnek ile anlatacak olursak 9. sınıfta 3 zayıfı ile geçen ve yine 10. sınıfta 3 zayıf ile geçen bir öğrenci 11. sınıfta 1 zayıfı dahi olsa toplamda 6 zayıfı geçtiği için öğrenci sınıfta kalır.

Üniversitede genel anlamda sınıfta kalma diye bir şey yoktur. En azından lise mantığında bakılırsa kalma yoktur. Fakat her üniversitenin kendisi açısından belirlediği bir yönetmeliği ile sınıfta kalmaya benzer uygulamaları vardır. Örneğin sınıf genel ortalaması 2,0 altında olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler.