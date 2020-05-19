Singapur Sağlık Bakanlığı, yanlış sonuç gönderdiği 357 korona hastasından özür diledi

Singapur Sağlık Bakanlığı, ikinci korona virüs testinin pozitif çıktığına dair mesaj atılan 357 kişiden özür diledi.

Singapur’da, ikinci kez korona virüs testi yaptıran 357 kişi korkutan bir sonuç aldı. Singapurlu yetkililer tarafından gönderilen, test sonucunun pozitif çıktığına ilişkin mesajda yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı. Yetkililer, yanlış mesaj gönderildiğini ifade ederek 375 kişiden özür diledi. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sistemimizin verimliliğini artırmaya çalışırken sistemde bir problem yaşandı. Meydana gelen teknik hata sonucu yanlış mesajlar gönderildi” ifadeleri kullanıldı. Bu durumun oluşturduğu rahatsızlık ve endişe için özür dileyen Singapurlu yetkililer, hatalı mesaj gönderilenlere doğru bilgilendirmenin yapıldığını dile getirdi.

Singapur’da 28 bin 794 korona virüs vakası ve 22 can kaybı kaydedildi.

Singapur’da ilan edilen karantina 1 Haziran’a kadar sürecek.