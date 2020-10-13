  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Singapur Hava Yollarının "park halindeki uçakta yemek" için biletleri yoğun ilgi gördü
Aktüel

Singapur Hava Yollarının "park halindeki uçakta yemek" için biletleri yoğun ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:27:33 -
Singapur Hava Yollarının "park halindeki uçakta yemek" için biletleri yoğun ilgi gördü

ANKARA (AA) - Singapur Hava Yollarının, restorana dönüştüreceği park halindeki Airbus A380 tipi uçakta yemek hizmeti için satışa sunduğu biletler kısa sürede tükendi.

Channel News Asia'nın haberine göre, hava yolu şirketi, yerdeki uçakta yemek rezervasyonlarının kısa sürede dolmasının ardından ilave gün ve koltuklar tahsis edileceğini duyurdu.

Facebook'ta yayımlanan açıklamada hava yolu şirketi, müşterilerine verdiği büyük destek için teşekkür etti ve bekleme listesinin yeniden açıldığını, böylece isteyenlerin "bu eşsiz yemek deneyimine olan ilgisini gösterebileceğini" kaydetti.

Restorana dönüştürülecek iki katlı uçakta, 24 ve 25 Ekim'deki üç saatlik öğle yemeği için satılan biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından, 24 ve 25 Ekim'de akşam yemeği ile 31 Ekim ve 1 Kasım'da öğle ve akşam yemeği hizmeti verilecek.

BBC'nin haberine göre, hava yolu şirketi üçer saatlik yemekler için Airbus A380 tipi iki uçak kullanmayı planlıyor. Uçaklardan her birine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sosyal mesafe düzenlemelerine uymaya yardımcı olmak için kapasitesinin yarısı kadar kişi alınacak. Uçağa binenlerin ateşleri ölçülecek ve maske takmak zorunlu olacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle kaybedilen gelirlerini telafi etmek için yeni iş modelleri arayan birçok taşıyıcıdan biri olan Singapur Hava Yolları, aynı zamanda, hava yolunun ikram setlerini içeren first class ve business class yemeklerini evlere servis ediyor.

Park halindeki uçakta yemek deneyimi için farklı sınıftan biletlerin kişi başı fiyatı vergiler hariç 40 dolardan 440 dolara kadar çıkabiliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı
Gündem

Hatay'daki yangınların talimatını kimin verdiği ortaya çıktı

Hatay'da Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarının talimatını PKK elebaşısı Murat Karayılan'ın verdiği ortaya çıktı.
Şener Elcil'den ihanet açıklaması: Kıbrıs Türkiye'nin işgali altında
Dünya

Şener Elcil'den ihanet açıklaması: Kıbrıs Türkiye'nin işgali altında

Katıldığı televizyon yayınında ihanet dolu sözler söyleyen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye'nin Kıbrıs..
TBMM'de 'Bill Gates sansürü': Torba yasaya sert tepki:
Gündem

TBMM'de 'Bill Gates sansürü': Torba yasaya sert tepki: "Ya teslim olacağız, yâhut engel"

31 Sivil Toplum Kuruluşu, “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlıklı torba yasa tasarısında..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay