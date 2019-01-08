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Sinema bileti krizine dair flaş açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde gündeme gelen yapımcılarla sinema işletmecileri arasındaki bilet krizine ilişkin açıklama yaptı.

08 Ocak 2019 Salı 12:26
Sinema bileti krizine dair flaş açıklama!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımcılarla sinema işletmecileri arasındaki bilet kriziyle ilgili konuştu.

Bakan Ersoy, "Hasılat payı vergiler çıktıktan sonra eşit bölünecek. Bizim önerdiğimiz şekilde yasa geçerse sinemada bilet tartışması kalmayacak. Promosyon ile biletin fiyatını indiriyorsanız net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Bunu gidereceğiz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:26
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. sinema bileti

YORUM YAZ

  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR56 dk önce
    Ankara ve istanbuldaki sinemalarda sevgili koltuğu ve yataklı izleme konusunda Kültür Bakanı ne düşünüyor ???

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