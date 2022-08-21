Sinek ve böcekler yaz boyunca evinize giremeyecek

Ayrıca bu spreylere uzun süre maruz kalırsanız da ufak çaplı zehirlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu içeriğimizde size vereceğimiz doğal böcek kovucu tarifimiz sayesinde hiçbir kimyasala maruz kalmadan evinizi böceklerden uzak tutabilirsiniz.

Bahçede, balkonda veya sıcak yaz günlerinde ısıran ve kaşındıran böceklerden kurtulmak için tamamen doğal bitki yağları kullanabilirsiniz. Hem yan etkileri olmayacak hem de uzun süreli etki gösterecektir. İster kendi cildinize sürün ister evinizi böceklerden uzak tutun.

İşte doğal böcek kovucu için ihtiyacınız olan malzemeler:

5 damla idris otu yağı (idris otu yağı böcek ilaçlarında kullanılır)

5 damla limon otu yağı

7 damla sardunya yağı

5 damla tarçın yağı

5 damla nane yağı

Temiz su

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri cam bir sprey şişesinde karıştırın ve güzelce çalkalayın. İster vücudunuza püskürtün ister evinize böcek giren yerlere püskürtün ve hepsini evinizden uzak tutun.

Sinekleri uzak tutmak için;

Bir bardak beyaz sirke, bir bardak su ve 1/3 bardak doğal içerikli bulaşık deterjanını iyice karıştırın, sinek kovucunuz hazır! Bu karışımı sprey bir şişeye doldurup içerde ve dışarda sinekleri kaçırmak için kullanabilirsiniz.



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Sinek ve haşereleri uzaklaştıran doğal yöntemler

Yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinek ve böcek ısırığı ile güneş yanığı ile ilgili vatandaşlar kimyasal ürün kullanmak istemeyince soluğu aktarlarda alıyor. Güneş yanığı için en çok kakao, buğday ve havuç yağının karışımı, haşereler için lavanta, limon ve biberiye yağının karışımı tercih ediliyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisineklere karşı kimyasal ürün kullanmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Yaz aylarında sivrisinek ve böcek ısırıklarının çoğalması ile birlikte kimyasal ürün kullanmak istemeyenlerin aktarlara geldiğini dile getiren aktar Furkan Zenci, “Bunlarda daha çok lavanta yağı, limon yağı ve biberiye yağını öneriyoruz.

Bunların üçünü beraber karıştırarak ciltlerine sürebilirler. Akşamları yatmadan önce sürebilirler, sürdüklerinde sinek yaklaşmaz. Bu ürünü püskürtme yapabilirler. Yine sinek odaya giremez veya karanfili yakıp onun dumanı ile sinek ve böcekleri uzaklaştırabilirler. Karınca için hazır karınca tozları var. Böcekler için de kullanılabilir. Bu ürünler öldürücü değiller, sadece uzaklaştırmak için kullanılan doğal ürünler. Ekstradan fesleğen kullanabilirler. Fesleğen yaş halinde veya kuru halinde yattıkları yerde durabilir. Onun kokusuna da sivrisinekler ve böcekler yaklaşmaz” diye konuştu.

“Doğanın bize verdiğini kullanabiliriz”

Vatandaşların kimyasal ürün kullanmak yerine doğal yağların karışımı ile güneş yanıklarından korunabileceklerini de dile getiren aktar Zenci, “Havalar ısındı. Denizler ve sahillerde vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Bağ ve bahçe işleri başladı. Tarlada geziyorlar, güneşin altında kalıyorlar.

Kimyasal kullanmak istemeyen vatandaşlar doğanın bize vermiş olduğu doğal yağları kullanabilirler. En çok kullanılan yağlar arasında kakao, buğday ve havuç yağlarının karışımı ile jajoba yağı kullanılır. Ekstradan bunların hazır halinde olanlar da var. İçerisinde 10-12 yağın karışımı olarak satılır. Bunu da kullanabilirler.

Herhangi bir şekilde cilde zarar vermez. Aksine cildi daha sağlıklı ve daha güzel bir görünüme kavuşturur. İçerisinde herhangi bir kimyasal ürün yok. Vatandaşlar bu ürünleri rahatlıkla kullanabilir” şeklinde konuştu.



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