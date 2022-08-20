Evden karınca nasıl gider? İşte en etkili doğal karınca ilaçları! Evdeki karıncalardan kurtaran yöntemler

Karıncaların özellikle yaz aylarının gelmesi ile beraber bahçedeki, balkon veya teraslardaki çiçekleri, mutfaklar başta olmak üzere evin pek çok yeri istila etmesi oldukça doğaldır.

Peki evinizdeki karıncalardan, onları öldürmeden, nasıl kurtulabilirsiniz?

Elma sirkesi, karanfil ve portakal gibi doğal malzemelerden hazırlayacağınız liste ile evdeki karıncalardan kurtulmanız mümkün! İşte karıncalardan kurtulmanızı sağlayan sprey tarifi…

Malzemeler

1/4 su bardağı elma sirkesi

1/4 su bardağı su

Karanfil yağı

Portakal

Hazırlanışı

Elma sirkesini ve suyu bir sprey şişesine boşaltın.

Birkaç damla karanfil yağını içerisine ekleyin.

Portakalın kabuklarını soyup kabukları da şişeye koyun.

Şişeyi çalkalayın. Daha sonra spreyi karıncaların çıktığı her köşeye ve karınca gördüğünüz yerlere sıkın. Her gün karıncalar uzaklaşana kadar bunu tekrarlayın.

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Karıncalardan Kurulmak İçin Doğal Karınca İlacı Yöntemleri

-Kapı ve cam önleri ya da karıncaların bulunduğu yere, yarım limonu dörde bölüp ortasına bir tatlı kaşığı kuru nane koyun. Böylelikle karıncalar o bölgeye bir daha gelmez.

Bir süre sonra kuruyan kabuğun yerine yenisini koyarak devamlılık sağlayabilirsiniz.

-Diğer yöntem ise; bir baş ya da 10 diş sarımsağı ezip içine bir limon sıkmak ve bir gece karanlık yerde bekletmek.

Sonra da karınca yuvalarına geçtiği yerlere sürmek.

-Sivrisinekten kurtulmak için ise, yarım limonun içine 8-10 tane kuru karanfil koyabilirsiniz.

-Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz. Eğer evinizin belli bir bölgesine karıncalar akın etmişse su yardımıyla onları kaçırabilirsiniz.