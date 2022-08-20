Meteoroloji uyardı! 21 Ağustos Pazar 2022 hava durumu nasıl olacak? | Ağustos ayı hava durumu 2022 İstanbul

Güncel hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu raporunda çok sayıda ilde önümüzdeki hafta başından itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

21 Ağustos Pazar hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumu uyarısı yapıldı mı? İstanbul, Ankara, Giresun hava durumu 15 günlük nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

İstanbul'da da yağışın etkili olması beklenirken, vatandaşlar olası sel baskınlarına karşı uyarıldı.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, ülkemizin doğu kesimleri ile Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇOK SAYIDA İLDE SAĞANAK!

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevresinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminine göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

21 Ağustos Pazar 2022 -YARIN HAVA NASIL OLACAK?

5 Günlük Tahmin (Haritalı)

21 Ağustos Pazar 2022 - İl il 21 Ağustos hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kırkalerli kıyılarının yarın (Pazar) yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 34°C

Parçalı, yarın (Pazar) kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 37°C

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, yarın zamanla güney ve doğusu yer yer çok bulutlu, Konya ve Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 35°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastaomun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 30°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 15°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları,Gümüşhae, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı bulutlu,

ARTVİN 19°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Giresun hava durumu nasıl olacak merak konusu oldu? İşte Giresun'da yarın hava durumu. (21 Ağustos Pazar 2022)

Giresun'da 15 günlük hava durumu

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