Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey duyan sürüyor: 10 dakikada hazır

Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey!

Evinizi temiz tutmak her zaman kolay değildir. Hijyeni sağlamak, günlük bir bakım ve efor ister ki bu da maalesef her aile bireyinin özen gösterdiği bir şey değil.

Çoğu zaman günlük programlarımızdan, işimizden vb. durumlardan ev işlerine yeteri vakti ayıramayabiliriz. Hamamböceği, sivrisinek ya da sinek gibi haşereler ise kirli evlere bayılırlar ve bu evlere yuva yaparlar.

İnsanlarsa haşere problemiyle karşılaştıklarında yaptıkları ilk şey kimyasal ilaç almak olur. Bunun yerine evde yapılabilecek daha kolay, ucuz ve sağlıklı bir karışım var.

Sprey Karışımını Hazırlamak İçin

Malzemeler:

Yarım bardak ayçiçek yağı

Yarım bardak şampuan

Yarım bardak sirke

Hazırlama ve kullanımı:

Bütün malzemeleri bir sprey şişesinin içine ekleyin ve şişeyi iyice karıştırın. Evindeki farklı alanlara sıkın. Karışım toksik madde içermediği,çocuklar ve evcil hayvanlara zararı dokunmadığı için oldukça güvenlidir. Sıktığınızda tüm haşerelerin yalnızca birkaç saat içinde yok olduğunu göreceksiniz.

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