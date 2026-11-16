  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya şaşkın: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız Alevler dört katlı binayı sardı! Gece yarısı kabusu yaşadılar: 11 ölü, 16 yaralı Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler İran'dan nükleer tesisler için rest! Şartlar yerine getirilmeden UAEA'ya kapılar açılmayacak Erzurum'da sabah saatlerinde deprem! AFAD son depremleri açıkladı 16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir) ABD'den İran'a karşı dev askeri yığınak! Üçüncü uçak gemisi de Orta Doğu'ya ulaştı
Kadın - Aile Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey duyan sürüyor: 10 dakikada hazır
Kadın - Aile

Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey duyan sürüyor: 10 dakikada hazır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey duyan sürüyor: 10 dakikada hazır

Evinizi temizliği sırasında Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden kaçmaya çalışırken bu sprey 1 saate değil 10 dakikada hazırlanıyor. Büyük bir hızla yok ediyor.

Sinek, sivrisinek ve hamam böceğinden 2 dakikada kurtaran sprey!

Evinizi temiz tutmak her zaman kolay değildir. Hijyeni sağlamak, günlük bir bakım ve efor ister ki bu da maalesef her aile bireyinin özen gösterdiği bir şey değil.

Çoğu zaman günlük programlarımızdan, işimizden vb. durumlardan ev işlerine yeteri vakti ayıramayabiliriz. Hamamböceği, sivrisinek ya da sinek gibi haşereler ise kirli evlere bayılırlar ve bu evlere yuva yaparlar.

İnsanlarsa haşere problemiyle karşılaştıklarında yaptıkları ilk şey kimyasal ilaç almak olur. Bunun yerine evde yapılabilecek daha kolay, ucuz ve sağlıklı bir karışım var.

Sprey Karışımını Hazırlamak İçin

Malzemeler:
Yarım bardak ayçiçek yağı
Yarım bardak şampuan
Yarım bardak sirke
Hazırlama ve kullanımı:
Bütün malzemeleri bir sprey şişesinin içine ekleyin ve şişeyi iyice karıştırın. Evindeki farklı alanlara sıkın. Karışım toksik madde içermediği,çocuklar ve evcil hayvanlara zararı dokunmadığı için oldukça güvenlidir. Sıktığınızda tüm haşerelerin yalnızca birkaç saat içinde yok olduğunu göreceksiniz.

Düşüncelerinizi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.

Yağmur yüzünden mantar fışkırdı: Yeni geçim kaynaklarından oldu! Kapış kapış satılıyor
Yağmur yüzünden mantar fışkırdı: Yeni geçim kaynaklarından oldu! Kapış kapış satılıyor

Aktüel

Yağmur yüzünden mantar fışkırdı: Yeni geçim kaynaklarından oldu! Kapış kapış satılıyor

 

Yüksek kolesterol için ilaç almak isteyenler, bunlar 40 yıllık
Yüksek kolesterol için ilaç almak isteyenler, bunlar 40 yıllık

Kadın - Aile

Yüksek kolesterol için ilaç almak isteyenler, bunlar 40 yıllık

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23