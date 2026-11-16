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Gündem Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler
Gündem

Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler

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Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri liste tartışmalarına sahne oldu. Genel Başkan Özgür Özel, birlikte siyaset yaptığı Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isme PM listesinde yer vermedi. Liste tartışmaları üzerine PM üye sayısı 160'a yükseltildi.

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda parti yönetimini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri dikkat çekici gelişmelere sahne oldu.

Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesinde, partinin önde gelen bazı isimlerinin bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi.

PM ÜYE SAYISI 160'A ÇIKARILDI

Kurultayda yapılan tüzük değişikliğiyle başlangıçta 80 olan Parti Meclisi üye sayısı 150'ye yükseltildi.

Ancak liste hazırlıkları sırasında yaşanan tartışmaların ardından Özgür Özel, kendisine tanınan yetkiyi kullanarak üye sayısını 160'a çıkardı.

Parti Meclisi seçimleri blok liste yöntemiyle gerçekleştirildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİNDE AĞIR TOPLARA YER YOK

Özgür Özel'in hazırladığı PM listesinde, parti yönetiminde ve siyasi çalışmalarda öne çıkan çok sayıda isim yer almadı.

Listede bulunmayan isimler arasında şunlar yer aldı:

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Bülent Tezcan

Gökhan Günaydın

Murat Emir

Tekin Bingöl

Asu Kaya

Özel'in birlikte siyasi çalışmalar yürüttüğü bu isimlere yeni Parti Meclisi listesinde yer vermemesi, kurultayın dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ DE YAPILDI

Kurultay kapsamında Parti Meclisinin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu için de seçim gerçekleştirildi.

Böylece Yeni Parti'nin yeni dönem yönetim organlarının belirlenmesine yönelik seçim süreci tamamlandı.

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