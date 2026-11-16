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Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

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Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki futbolcu için rekor bonservis bedeli belirledi.

#1
Foto - Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği belirtiliyor. Özellikle İngiltere ve İtalya'dan talipleri bulunan Brezilyalı için sarı-kırmızılı kulüp kararını verdi.

#2
Foto - Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

Aston Villa, Brighton, Newcastle United, Everton, Roma ve Napoli'nin Sara'yı radarına aldığı belirtildi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde Galatasaray'ın 35-40 milyon euro bandında gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

#3
Foto - Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

Transferin 35-40 milyon euro net bonservis bedeliyle gerçekleşmesi durumunda Sara, Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

#4
Foto - Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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