Böylesi bir rakam görülmedi: Sara için tarihi bonservis! Yönetim resmen çıldırdı!
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki futbolcu için rekor bonservis bedeli belirledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara'ya Avrupa'dan ilgi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki futbolcu için rekor bonservis bedeli belirledi.
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Gabriel Sara'yı yakından takip ettiği belirtiliyor. Özellikle İngiltere ve İtalya'dan talipleri bulunan Brezilyalı için sarı-kırmızılı kulüp kararını verdi.
Aston Villa, Brighton, Newcastle United, Everton, Roma ve Napoli'nin Sara'yı radarına aldığı belirtildi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde Galatasaray'ın 35-40 milyon euro bandında gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Transferin 35-40 milyon euro net bonservis bedeliyle gerçekleşmesi durumunda Sara, Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı. Deneyimli orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kası..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23