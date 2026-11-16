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Tarih 16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir)
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16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir)

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16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir)

Onlar; yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Şair-Mütefekkir Sezai Karakoç’u hayırla yâd ediyoruz.

Sezai Karakoç, I. Dünya Savaşı’nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım’ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani’de 22 Ocak 1933’te dünyaya geldi.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran’da geçen usta edebiyatçı, 1944’te Ergani’de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947’de bitiren şair, 1950’de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüdü. Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi. Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu’nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı. Karakoç, 1950’li yıllarda Büyük Doğu’nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, 1955’te de üniversitenin maliye bölümünden mezun oldu.



Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955’te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956’da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959’da gelirler kontrolörü olarak İstanbul’a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkânı buldu.

Şair Sezai Karakoç, 1960-1961’de Ankara ve Ağrı’da askerlik görevini tamamladı. İlk eserleri 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da yayınlanan Karakoç, 16 Aralık 1963’ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, “Karakoç” imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.



Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali’de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede “Sur” başlığı altında yazdı. Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990’da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997’de kapatıldı. Diriliş şairi ve fikir dünyasının önde gelen ismi Sezai Karakoç, İstanbul’da 16 Kasım 2021’de hayatını kaybetti.



88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, Şehzadebaşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Çağını Aşan Bir Hakikat Yolcusu: Sezai Karakoç Takvimler 16 Kasım 2021’i gösterdiğinde, bu toprakların gök kubbesinden çok nadir görülen bir yıldız kaydı. Türk edebiyatının ve düşünce dünyasının kutup yıldızlarından Sezai Karakoç, ardında sessiz ama derinden sarsan bir miras bırakarak ebedi âleme göçtü. Bugün onu yâd ederken aslında sadece büyük bir şairi değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkış hikâyesini konuşuyoruz. Bazı insanlar vardır; yaşadıkları dönemin rüzgârına kapılır, popüler olanın peşinden sürüklenir ve devirleri kapandığında unutulup giderler. Bir de Sezai Karakoç gibi isimler vardır; rüzgâra yön verir, çağına kendi mührünü vurur ve bedenen aramızdan ayrılsalar bile fikirleriyle yaşamaya devam ederler. 1933’te Diyarbakır Ergani’de başlayan o mütevazı ömür, İstanbul’un kalabalıkları arasında adeta bir derviş sabrıyla dokundu. O, şöhretin parıltılı ışıklarından hep kaçtı. Makamların, unvanların, alkışların gölgesine sığınmadı. Çünkü onun derdi, kendi adını büyütmek değil; mensubu olduğu medeniyetin küllerinden yeniden doğuşunu, yani "Diriliş"i inşa etmekti. Karakoç için şiir, kelimelerle oynanan estetik bir oyundan ibaret değildi. Mona Rosa’da beşerî aşkın en saf halini anlatırken de, Şahdamar ve Zamana Adanmış Sözler’de çağın buhranlarına neşter vururken de hep aynı hakikatin izini sürdü. Gelenekten kopmadan modern olanı yakaladı; kadim değerlerimizi bugünün insanına yeniden sevdirdi. Yarım asrı aşan bir süre boyunca binbir zorlukla çıkardığı Diriliş dergisi, bu ülkenin fikir hayatı için adeta bir okul oldu. Çevresine umutsuzluk yayılan en karanlık günlerde bile o, "Gül Muştusu" ile kalplere umut ekti. Söyledikleriyle yaşadıkları arasında milim sapma olmayan o vakur duruşu, genç nesiller için en büyük ders niteliğindeydi. Bugün vefatının sene-i devriyesinde Üstat Sezai Karakoç’u anarken, ona olan borcumuzu sadece güzel cümleler kurarak ödeyemeyiz. Asıl vefa; onun kitaplarının tozunu almak, "Diriliş" düşüncesini bugünün dünyasında yeniden okumak ve o temiz mirası gelecek kuşaklara aktarmaktır. Kalemiyle iz bırakan, duruşuyla yol gösteren büyük mütefekkir Sezai Karakoç’u rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.
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