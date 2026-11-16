ABD'den İran'a karşı dev askeri yığınak! Üçüncü uçak gemisi de Orta Doğu'ya ulaştı

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişeler devam ederken Washington'dan dikkat çekici bir askeri hamle geldi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, üçüncü ABD uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını duyurdu.

Ravid, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı açıklamasında, USS Roosevelt uçak gemisinin pazar günü sabahın erken saatlerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sorumluluk alanına giriş yaptığını aktardı.

ABD'NİN BÖLGEDE ÜÇ UÇAK GEMİSİ TAARRUZ GRUBU BULUNUYOR

Ravid, paylaşımında, "Böylece ABD ordusunun CENTCOM'un operasyon alanında üç uçak gemisi taarruz grubu bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu gelişmeyle birlikte ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücü varlığı yeniden gündeme geldi.

CENTCOM'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD ordusunun Orta Doğu'daki askeri operasyonlarından sorumlu CENTCOM, üçüncü uçak gemisinin bölgeye ulaşmasına ilişkin haberler hakkında açıklama yapmadı.

USS Roosevelt'in bölgede görev yapan mevcut uçak gemilerinden birinin yerini almak üzere mi gönderildiği, yoksa bölgedeki askeri gücü artırmak amacıyla mı konuşlandırıldığı henüz netleşmedi.

NİSANDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKABİLİR

Üç uçak gemisi taarruz grubunun da Orta Doğu'da kalması halinde ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, geçen nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşacak.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yoğunluğu, savaşın ilk aylarına kıyasla son haftalarda azalmış olsa da bölgede gerilim devam ediyor.

Diplomatik girişimlerden henüz sonuç alınamaması, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın ve çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sürmesine neden oluyor.