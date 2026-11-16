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Spor Belçikalı yıldızdan flaş karar! Lukaku veda etti
Spor

Belçikalı yıldızdan flaş karar! Lukaku veda etti

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Belçikalı yıldızdan flaş karar! Lukaku veda etti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Lukaku, "Milli takımda geçirdiğim bu 16 yıl boyunca elimden gelen her şeyi verdim. Aklınıza gelebilecek her türlü duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, beni zorladıkları ve takıma katkı sağlamam için bana güvendikleri için tüm antrenörlerime de teşekkür ederim.

"Çok güzel bir yolculuktu ve her anından büyük keyif aldım"

Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdikleri destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa şampiyonasında temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım.

Burada noktayı koyma kararımla huzurluyum. Harikaydı. Çok keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler" ifadelerine yer verdi.
33 yaşındaki futbolcu, Belçika ile çıktığı 135 karşılaşmada 94 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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