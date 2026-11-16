Polisi yakmaya çalışmışlardı: Dehşet villasından çıkanlar şok etti

UYUŞTURUCU ÜRETİMİNİ GECE SAATLERİNDE YAPTILARPolis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villada üretimin gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt elebaşı Dastjerdi'nin de zaman zaman bu adrese giderek eksik malzemeleri belirlediği ve günlük üretim raporlarını aldığı saptandı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen iki villa ile bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. BASKIN SIRASINDA VİLLAYI ATEŞE VERDİLEROperasyon sırasında polis ekipleri binadayken şüphelilerin gaz tüplerini açarak uyuşturucu üretimi yapılan villayı ateşe verdiği belirlendi. Alevlerin yükseldiği binada hem delilleri muhafaza etmeye hem de içeride bulunan kişileri tahliye etmeye çalışan polis ekipleri, binadaki herkesi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle çatısı çöken villa kullanılamaz hale geldi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.