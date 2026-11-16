Polisi yakmaya çalışmışlardı: Dehşet villasından çıkanlar şok etti
Polisleri operasyon sırasında diri diri yakmaya çalıştıkları villaya 1 yıl sonra yapılan operasyonda piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Polisleri operasyon sırasında diri diri yakmaya çalıştıkları villaya 1 yıl sonra yapılan operasyonda piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
stanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçen yıl İran uyruklu bir suç örgütü elebaşının yakalandığı villaya 1 yıl arayla ikinci kez narkotik operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villanın, bu kez Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesi tarafından sevkiyat noktası haline getirildiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği son operasyonda, piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İKİ VİLLA KİRALAYARAK GİZLENDİLERSabah'ta yer alan habere göre, ilk operasyonun süreci, geçen yıl İstanbul'a giriş yapan İran uyruklu uyuşturucu şüphelilerinin polis ekiplerince takibe alınmasıyla başladı. Şüpheliler, dikkat çekmemek ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla Beylikdüzü'nde birbirine yakın konumda bulunan iki ayrı villa kiraladı. Çevreye normal bir hayat sürdükleri izlenimini veren şüpheliler, bu şekilde uyuşturucu faaliyetlerini yürüttü.
SAHTE KİMLİKLE SAKLANDILARHakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlik kullanan örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisi Shirin Shokoohandeh, kiralanan villalardan birinde ikamet etti. Dikkat çekmemek için dışarıya neredeyse hiç çıkmayan ikilinin aksine örgütün diğer üyeleri, uyuşturucu imalatı için kullanılan ikinci villada faaliyet gösterdi. Şüphelilerin, çevrede yaşayanların dikkatini çekmemek için gündüz saatlerinde sessiz kaldıkları ve varlıklarını gizledikleri belirlendi.
UYUŞTURUCU ÜRETİMİNİ GECE SAATLERİNDE YAPTILARPolis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villada üretimin gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt elebaşı Dastjerdi'nin de zaman zaman bu adrese giderek eksik malzemeleri belirlediği ve günlük üretim raporlarını aldığı saptandı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen iki villa ile bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. BASKIN SIRASINDA VİLLAYI ATEŞE VERDİLEROperasyon sırasında polis ekipleri binadayken şüphelilerin gaz tüplerini açarak uyuşturucu üretimi yapılan villayı ateşe verdiği belirlendi. Alevlerin yükseldiği binada hem delilleri muhafaza etmeye hem de içeride bulunan kişileri tahliye etmeye çalışan polis ekipleri, binadaki herkesi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle çatısı çöken villa kullanılamaz hale geldi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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