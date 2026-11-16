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İSLAM 16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Bu sözler kulaklarımıza küpe olsun. Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (16 Kasım 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٦) یَوْمَئِذٍ یَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِیُرَوْا اَعْمَالَهُمْؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(6) İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar.

(Zilzal Suresi, 99/6)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  


TEFSİRİ:

Âyetin “farklı gruplar halinde” diye çevirdiğimiz kısmına:

a) Herkesin kabirlerinden çıkıp mahşer yerine doğru ilerlerken dünyadaki amellerine göre iyi veya kötü şartlar altında, güzel veya çirkin bir görünüşte olması;

b) Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşer yerine doğru ilerlemeleri gibi değişik anlamlar verilmiştir (Râzî, XXXII, 60; Elmalılı, IX, 6012).

Âyetin, bu anlamların hepsini içerdiğini düşünmek de mümkündür. Burada asıl anlatılmak istenen, daha kabirlerinden çıktıkları andan itibaren her bir insanın âhiretteki durumunu, âkıbetini, iyiler arasında mı yoksa kötüler arasında mı olacağını belirleyen şeyin, bizzat kendisinin bu dünyadaki tercihi, inancı ve yaşayışı olduğudur. Şu halde bu tasvir, her insanın devredilemez bireysel sorumluluğunun varlığını da göstermektedir. Bu âyetin “yaptıkları kendilerine gösterilsin diye” şeklinde çevrilen kısmı ise tefsirlerde, insanların:

a) Amel defterlerindeki kayıtları görmeleri,

b) Yaptıklarının ödül veya ceza olarak karşılığını görmeleri şeklinde açıklanır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:669

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)   

"Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında alimlerin (bilginlerin) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir."

"Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir."

Kaynak: Feyzü’l-kadir, 1/262, Hadîs No: 391 

 

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

KÖKLERDEN GELECEĞE UZANAN KÖPRÜ: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ Bir milleti tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaktan kurtaran, ona kimlik ve şahsiyet kazandıran, geleceğe güvenle yürümesini sağlayan en önemli güç, sahip olduğu milli ve manevi değerleridir. Çünkü millet olmak, yalnızca aynı coğrafyada yaşamak, aynı pasaportu taşımak veya aynı bayrak altında bulunmak değildir. Millet olmak; ortak bir tarihin, ortak acıların, sevinçlerin, inançların, kültürün ve ülkülerin etrafında birleşebilmek, gerektiğinde aynı fedakârlığı gösterebilmektir. Bizim millet anlayışımızın temelinde yalnızca tarihî ve kültürel bağlar değil, asırlardır hayatımıza yön veren İslam ahlakı da vardır. Bu topraklarda şekillenen aile yapımızdan komşuluk ilişkilerimize, yardımlaşma geleneğimizden büyüklere saygımıza kadar pek çok değerimizin temelinde inancımızın izlerini görmek mümkündür. Dolayısıyla milli değerlerimizi manevi değerlerimizden, manevi değerlerimizi de kültürel mirasımızdan ayrı düşünmek mümkün değildir. Bunlar birbirini tamamlayan, bizi biz yapan ortak bir medeniyetin unsurlarıdır. Milli değerlerimizin başında, üzerinde özgürce yaşadığımız vatan toprakları ve bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayrağımız gelir. Bu topraklar bize kolay kazanılmış bir miras olarak bırakılmadı. Her karışında bir fedakârlık, her köşesinde bir hatıra, her taşında geçmiş nesillerin emeği ve mücadelesi vardır. Vatan sevgisi, insanın doğup büyüdüğü topraklara duyduğu bağlılığın çok ötesinde, o topraklar üzerinde yaşayan insanlara, tarihe ve geleceğe karşı taşıdığı sorumluluktur. Peygamber Efendimizin Mekke'den ayrılırken duyduğu derin üzüntü ve Mekke'ye olan sevgisi, insanın doğduğu ve yetiştiği topraklara duyduğu özlemin ne kadar anlamlı olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Vatan sevgisini yalnızca sözle ifade etmek yeterli değildir. Vatanı sevmek; onun insanına hizmet etmek, kamu malını korumak, adaleti gözetmek, birlik ve beraberliğine zarar verecek davranışlardan uzak durmak demektir. Bayrağımız ise yalnızca göndere çekilmiş bir kumaş parçası değil; bağımsızlığımızın, ortak kaderimizin ve millet olma irademizin sembolüdür. Şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatanın ve bayrağın kıymetini bilmek, bize bırakılan emanete sahip çıkmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin Allah katındaki müstesna konumuna dikkat çekilmesi de bu fedakârlığın manevi boyutunu ortaya koymaktadır. Bakara Suresi'nin 154. ayetinde, Allah yolunda öldürülenlere ölü demememiz gerektiği bildirilir. Bu inanç, tarih boyunca vatanı ve milleti uğruna canını ortaya koyan insanlarımızın fedakârlığını anlamamız bakımından da önemlidir. İstiklal Marşımızın her bir dizesinde yankılanan bağımsızlık ruhu, milletimizin en zor şartlarda bile nasıl tek yürek olabildiğinin en güçlü göstergesidir. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve vatanın bütünlüğünün tehlikeye düştüğü nice dönemde insanlarımız, farklı düşüncelere ve farklı hayat tarzlarına sahip olsalar da söz konusu vatan olduğunda ortak bir irade ortaya koymuşlardır. İşte millet olmanın gerçek anlamı budur. Dilimiz, kültürümüz ve tarihimiz de milli kimliğimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Türkçemiz, binlerce yıllık birikimimizi nesilden nesile taşıyan en kıymetli hazinelerimizden biridir. Ninnilerimiz, türkülerimiz, destanlarımız, atasözlerimiz ve edebiyatımız bu dilin içinde hayat bulmuştur. Dilini koruyamayan bir toplum, zamanla düşünce dünyasını ve kültürel hafızasını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Tarih şuuru ise geçmişle gelecek arasında kurduğumuz köprüdür. Geçmişte yaşananları bilmek, yalnızca eski zaferlerle övünmek değildir. Başarılarımızdan gurur duymak kadar hatalarımızdan ders çıkarmak da tarih bilincinin gereğidir. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş kavimlerin yaşadıklarının anlatılması ve insanların yeryüzünde dolaşarak bunlardan ibret almaya çağrılması, tarihin yalnızca hatırlanacak olaylardan ibaret olmadığını, aynı zamanda ders çıkarılması gereken bir tecrübe olduğunu göstermektedir. Geçmişini bilmeyen, geleceğini kuramaz. Köklerinden habersiz yetişen nesiller, zamanla kimliklerini başkalarının anlatıları üzerinden tanımaya başlarlar. Bu nedenle çocuklarımıza tarihimizin zaferlerini anlatırken fedakârlıklarını, medeniyet birikimimizi anlatırken insanlığa kazandırdığımız değerleri, hatalarımızı anlatırken de bunlardan çıkarılması gereken dersleri öğretmeliyiz. Bizi biz yapan toplumsal değerlerin başında yardımlaşma, dayanışma, misafirperverlik, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi gelir. İmece usulüyle birbirine destek olan, komşusu açken tok yatmayı içine sindiremeyen, dara düşenin yardımına koşan bir toplumun en büyük zenginliği sahip olduğu bu insani değerlerdir. Nitekim Peygamber Efendimizin, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" anlamındaki hadisi, yardımlaşma ve dayanışma anlayışımızın ne kadar güçlü bir ahlaki temele dayandığını ortaya koymaktadır. Bir insanın yalnızca kendi rahatını düşünmesi, çevresindeki insanların sıkıntılarına kayıtsız kalması, bizim kültürümüzün ve inancımızın öğrettiği insan anlayışıyla bağdaşmaz. İslam ahlakının en önemli esaslarından biri de adalettir. Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresi 90. ayetinde Allah'ın adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emrettiği bildirilir. Bu emir yalnızca bireysel hayatımızı değil, toplumsal ve kamusal sorumluluklarımızı da ilgilendirir. Devlet görevinde bulunanın emanete sahip çıkması, esnafın müşterisini aldatmaması, işverenin işçisinin hakkını vermesi, yöneticinin adaletten ayrılmaması, vatandaşın başkasının hakkına saygı göstermesi aynı ahlaki anlayışın farklı yansımalarıdır. Unutulmamalıdır ki vatan sevgisi, yalnızca bayrak sevgisini dile getirmekle tamamlanmaz. O bayrağın altında yaşayan insanların hakkını korumak, yetimin hakkına el uzatmamak, kul hakkından sakınmak, helal kazanç peşinde koşmak ve emanete ihanet etmemek de vatan sevgisinin bir parçasıdır. Bir toplumun gerçek gücü, yalnızca sahip olduğu ekonomik imkânlarla değil, ahlaki sağlamlığıyla da ölçülür. Aile ise milli ve manevi değerlerin ilk öğrenildiği yerdir. Çocuklarımız sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı, sorumluluk almayı ve büyüğüne hürmet etmeyi önce ailesinde öğrenir. Anne babanın davranışları, çocukların karakterinin şekillenmesinde büyük rol oynar. Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik edilmesinin özellikle vurgulanması, aile bağlarının inancımızdaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Çocuklarımıza yalnızca iyi bir meslek sahibi olmayı, para kazanmayı ve hayatta yükselmeyi öğretmek yeterli değildir. Onlara dürüst olmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi, sözünde durmayı, merhametli olmayı ve yanlış karşısında doğruyu savunmayı da öğretmeliyiz. Çünkü iyi bir mühendis, iyi bir doktor veya başarılı bir iş insanı yetiştirmek kadar iyi bir insan yetiştirmek de önemlidir. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, malımız mülkümüz değil, onlara kazandıracağımız güzel ahlaktır. İnsan yaşarken servet biriktirebilir, makam sahibi olabilir, pek çok başarı elde edebilir. Fakat arkasında dürüstlüğüyle, iyiliğiyle ve güzel ahlakıyla anılacak bir nesil bırakamıyorsa, insanlık adına ne kadar büyük bir miras bıraktığını yeniden düşünmelidir. Günümüzde hızla değişen dünya düzeni, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme toplumları birbirine yaklaştırırken aynı zamanda tek tipleşme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Elbette bilimden, teknolojiden ve çağın gelişmelerinden uzak kalamayız. Dünyadaki yenilikleri takip etmeli, kendimizi geliştirmeli ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmalıyız. Ancak gelişmek demek, kendi kimliğimizden vazgeçmek değildir. İnancımız bize çalışmayı, üretmeyi, öğrenmeyi ve faydalı olmayı öğütler. Dolayısıyla milli ve manevi değerlere bağlılık, gelişmenin önünde bir engel değil, doğru bir istikamet belirlemenin temelidir. İslam'ın ilk emrinin "Oku!" olması, bilginin ve öğrenmenin inancımızdaki yerini açıkça ortaya koymaktadır. Müslüman, yalnızca geçmişiyle övünen değil, bugünü doğru değerlendiren, geleceğe hazırlanan, aklını ve emeğini insanlığın faydasına sunan insandır. Bilimde, teknolojide, eğitimde, sanayide ve ekonomide ilerlemek; ülkemizin bağımsızlığını güçlendirmek ve gelecek nesillere daha müreffeh bir vatan bırakmak da milli sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Çünkü güçlü bir Türkiye, yalnızca geçmişteki başarılarıyla değil, bugün ortaya koyduğu emek, bilgi, ahlak ve üretim gücüyle de ayakta duracaktır. Dünyaya açılırken kendi kimliğimizi korumalı, yeniliklere kapı açarken köklerimizi unutmamalıyız. Kökleri derinde olan bir ağacın dalları ne kadar yükseğe uzanırsa uzansın, onu ayakta tutan yine kökleridir.
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