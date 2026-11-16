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Teknoloji Dünyanın en hızlısı kendini koruyamadı: Süper bilgisayarda siber şok
Teknoloji

Dünyanın en hızlısı kendini koruyamadı: Süper bilgisayarda siber şok

Yeniakit Publisher
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Dünyanın en hızlısı kendini koruyamadı: Süper bilgisayarda siber şok

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarından Japon üretimi Fugaku'nun sistemine izinsiz erişim sağlandığı açıklandı.

Kyodo News'un haberine göre, bilgisayarı işleten Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Fugaku"nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığı belirtilen açıklamada, kullanıcı verilerinin sızmış olabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.

Açıklamada, izinsiz erişimin ne zaman gerçekleştiğinin araştırıldığı bildirilirken, "Fugaku" faaliyetlerinin de askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Japoncada "varlıklı zirve" anlamına gelen "Fugaku" 2021'de, saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilmişti.

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