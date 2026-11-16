İstanbullular dikkat! Valilik sağanak için saat verdi
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İstanbul Valiliği, kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
İstanbul’da yarın sağanak yağış etkili olacak. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
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