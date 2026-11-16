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Aktüel İstanbullular dikkat! Valilik sağanak için saat verdi
Aktüel

İstanbullular dikkat! Valilik sağanak için saat verdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbullular dikkat! Valilik sağanak için saat verdi

İstanbul Valiliği, kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

İstanbul’da yarın sağanak yağış etkili olacak. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

 

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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