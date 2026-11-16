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Yerel Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Edirne, yeni haftaya acı kaza haberiyle başladı. Fabrika servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Musabeyli köyü yakınlarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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