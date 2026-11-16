Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne, yeni haftaya acı kaza haberiyle başladı. Fabrika servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Musabeyli köyü yakınlarında 22 AAF 998 plakalı servis minibüsüyle 22 EN 282 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.