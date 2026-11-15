SPK'dan son dakika fon açıklaması! Hisse satışlarında yeni detaylar ortaya çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu, olağanüstü tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının ellerinde bulunan şirket hisselerinin nasıl nakde dönüştürüleceğine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen tartışmalara açıklık getirdi.

SPK'nın 15 Kasım 2026 tarihli duyurusunda, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde uygulamanın amacı ve niteliğine ilişkin eksik veya hatalı değerlendirmeler bulunduğu belirtildi.

SPK'DAN BORSA İSTANBUL'DA SATIŞ BASKISI UYARISI

Kurul, tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarının portföylerindeki halka açık şirket paylarının doğrudan Borsa İstanbul'da satışa sunulmasının piyasa dengelerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Özellikle yüksek miktarlı hisse satışlarının, ilgili şirketlerin piyasa derinliği ve likidite koşullarına bağlı olarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği ifade edildi.

Böyle bir durumda fonların ellerindeki varlıkları gerçek piyasa değerlerinin altında nakde dönüştürmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

HİSSELER HANGİ FİYATTAN SATILACAK?

SPK, olası fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek amacıyla kural bazlı bir uygulamanın benimsendiğini bildirdi.

Buna göre, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonların portföylerinde bulunan halka açık şirket hisseleri, Borsa İstanbul'da oluşan son işlem günü kapanış fiyatı esas alınarak ilgili şirketlere geri alım yoluyla satılabilecek.

Uygulamayla hisselerin objektif bir fiyat ölçütü üzerinden nakde çevrilmesi amaçlanıyor.

FON YATIRIMCILARININ HAKLARI KORUNACAK

Kurulun açıklamasında, geri alım yönteminin temel amacının tasfiye edilen fonların varlık değerlerini korumak olduğu vurgulandı.

Fon portföylerindeki hisselerin yüksek miktarlarda doğrudan borsaya sunulması yerine, belirlenen fiyat üzerinden ilgili şirketlere satılmasının piyasadaki olumsuz fiyat etkilerini sınırlandırması hedefleniyor.

Bu yöntemle hem fon varlıklarının daha düşük bedellerle elden çıkarılmasının önlenmesi hem de fon katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

GERİ ALIM YÖNTEMİ NEDEN TERCİH EDİLDİ?

SPK'nın açıklamasına göre, tasfiye edilen fonların ellerindeki hisseleri doğrudan piyasada satması, özellikle işlem hacmi sınırlı şirketlerde satış baskısını artırabilecek.

Geri alım uygulaması ise söz konusu hisselerin son işlem günü kapanış fiyatı üzerinden ilgili halka açık ortaklıklara devredilmesine imkân sağlayarak bu riskin azaltılmasını amaçlıyor.

Böylece tasfiye sürecinin hem yatırımcıların hakları hem de piyasa koşulları gözetilerek yürütülmesi hedefleniyor.