İran'dan nükleer tesisler için rest! Şartlar yerine getirilmeden UAEA'ya kapılar açılmayacak

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar devam ederken Tahran yönetiminden nükleer tesislerin denetlenmesine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının İran'daki nükleer tesislere erişimine ilişkin ülkesinin tutumunu açıkladı.

Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın nükleer tesislere erişimine izin verilmeyeceğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN SÜRE 2 GÜNE İNDİRİLDİ

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik hazırlanan plan hakkında da bilgi verdi.

Tahran yönetiminin daha önce 7 gün olarak belirlediği uygulama süresini 2 güne düşürdüğünü açıklayan Garibabadi, bu konuda arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Diplomatik temasların özellikle Katar ve Pakistan üzerinden yürütüldüğünü ifade eden İranlı yetkili, planın 2 gün içerisinde hayata geçirilebileceğini söyledi.

"ABD'NİN YANITLARI UYGULANABİLİR DEĞİL"

Washington yönetiminin İran tarafından sunulan şartlara verdiği yanıtları değerlendiren Garibabadi, ABD'nin yaklaşımının uzlaşma sağlanmasını zorlaştırdığını belirtti.

ABD'nin bazı şartların yerine getirilmesini ileri tarihlere ertelemek istediğini aktaran Garibabadi, bu yaklaşımın devam etmesi halinde taraflar arasında anlaşmaya varılamayacağını vurguladı.

İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu ifade eden Garibabadi, bundan sonraki aşamada Washington yönetiminin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

WASHINGTON'DAN GÜVENCE İSTENDİ

Garibabadi, ABD'nin diplomatik görüşmeleri zaman kazanmak ve İran'a yönelik yeni bir saldırıya hazırlanmak amacıyla kullanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle Washington yönetiminin öncelikle İran'ın bütün şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini belirtti.

SAVAŞ KALICI OLARAK BİTMEDEN DENETİME İZİN YOK

Nükleer tesislerin uluslararası denetime açılması konusuna yeniden değinen Garibabadi, İran'ın bu konudaki şartlarının değişmediğini kaydetti.

İranlı yetkili, ülkesinin talepleri karşılanmadan ve savaş kalıcı olarak sona ermeden UAEA müfettişlerinin nükleer tesislere erişimine izin verilmeyeceğini yineledi.