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Gündem Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız
Gündem

Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Bülent Kaya'nın İBB ve fon yolsuzluğu soruşturmalarına ilişkin açıklamalarını karşılaştırdı. Kaya'nın benzer hukuki konularda farklı tutumlar sergilediğini savunan Karahasanoğlu, çifte standart eleştirisinde bulundu.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında T24 editörü Canan Yıldız'ın Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Bülent Kaya ile yaptığı röportajı ele aldı.

Karahasanoğlu, yazısının ilk bölümünde Yıldız'ın fon soruşturmasına ilişkin sorularına Kaya'nın verdiği yanıtları aktardı. Ancak yazının ilerleyen bölümünde önemli bir ayrıntıyı açıkladı.

Karahasanoğlu, röportajdaki soruları değiştirmediğini, buna karşılık Kaya'nın cevapları yerine daha önce Ekrem İmamoğlu hakkındaki adli süreçlerle ilgili yaptığı açıklamalardan seçtiği ifadeleri yerleştirdiğini belirtti.

"İBB'DE ÖRGÜT YOK, FON SORUŞTURMASINDA ÖRGÜT ARANIYOR"

Bülent Kaya'nın İBB soruşturmasında örgütlü suç değerlendirmelerine karşı çıktığını savunan Karahasanoğlu, fon soruşturmasında ise farklı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı.

Kaya'nın fon soruşturmasına ilişkin şu sözlerini aktardı:

"Eğer ortada bir örgüt varsa üyesi dışında yöneticileri ya da yönetenleri de vardır. Bunların kim olduğunu da ortaya çıkarmadan sadece örgüt üyeliğinden gözaltına alıp tutuklama yapmak bence esas şemayı kaçırmak gibi olur."

"ALLAH DÜRÜSTLÜK NASİP ETSİN"

Karahasanoğlu, İBB soruşturmasındaki örgüt suçlamalarını eleştirenlerin fon soruşturmasında örgüt bağlantılarının araştırılmasını istemesini tutarsızlık olarak değerlendirdi.

Akit yazarı, köşesini şu ifadelerle tamamladı:

"Allah, İBB yolsuzluğunda sanıkların avukatlığına, fon yolsuzluğunda ise savcıların rolüne soyunanlara dürüstlük nasip etsin."

Bülent Kaya'nın verdiği cevaplara Karahasanoğlu'nun yaptığı değerlendirmeleri mutlaka okuyun.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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