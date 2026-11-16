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Dünya Alevler dört katlı binayı sardı! Gece yarısı kabusu yaşadılar: 11 ölü, 16 yaralı
Dünya

Alevler dört katlı binayı sardı! Gece yarısı kabusu yaşadılar: 11 ölü, 16 yaralı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tayland’ın dünyaca ünlü tatil adası Phuket’te dört katlı bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara sıçradı. 11 kişinin hayatını kaybettiği yangında 16 kişi yaralandı

Tayland’ın Phuket Adası’nda gece saatlerinde çıkan yangın faciaya dönüştü. Patong Plajı yakınındaki bir binada başlayan alevler çevredeki yapılara yayıldı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, binada 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

 

Alevler çevredeki binalara sıçradı

Yangın yerel saatle 03.20 sıralarında başladı. İlk belirlemelere göre alevler araç kiralama hizmeti verilen bir iş yerinin bulunduğu binadan çıktı ve kısa sürede yan taraftaki yapılara ulaştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

 

16 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’inin Tayland, birinin ise Myanmar vatandaşı olduğu açıklandı. Bazı yaralıların dumandan etkilendiği, bazılarının ise kırılan camlar nedeniyle yaralandığı belirtildi. Polis, hayatını kaybedenler ile yaralılar arasında turist bulunmadığını bildirdi.

 

Yangının nedeni araştırılıyor

Phuket’in en yoğun turistik bölgelerinden Patong yakınında meydana gelen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ve ilgili ekipler, yangının başladığı noktada inceleme başlattı.

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