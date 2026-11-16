Rusya şaşkın: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular

TASS’ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine dayanan hesaplamalarına göre, Rusya’nın Türkiye’ye boru hatları üzerinden gerçekleştirdiği doğal gaz sevkiyatı 2026 yılının ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalarak 13,1 milyar metreküp oldu.

Kurumun verilerine göre Türkiye, eylül ayında TürkAkım ve Mavi Akım boru hatları üzerinden Rusya’dan toplam 968 milyon metreküp doğal gaz ithal etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce Rusya’dan doğal gaz alımlarındaki azalmayı gazın yüksek fiyatıyla açıklamış, ancak Ankara’nın Moskova ile ticareti kesmeyi düşünmediğini belirtmişti. Türk tarafının bu açıklamaları gündemdeyken Gazprom, 2026 sonbaharında Türkiye’ye boru hatları üzerinden gerçekleştirilen doğal gaz sevkiyatındaki artışa ilişkin veriler paylaştı. Buna göre, kasım ayının ilk beş gününde Türk tüketicilere ulaştırılan gaz miktarı, ekim ve eylül aylarının aynı dönemlerindeki seviyelerin neredeyse dört katına çıktı. Gazprom’un Türkiye’ye ekim ayındaki toplam doğal gaz sevkiyatı ise eylül ayına göre yüzde 78 arttı.

TASS, daha önce 2025 yılı boyunca Rusya’dan Türkiye’ye boru hatlarıyla sevk edilen doğal gaz miktarının 21,16 milyar metreküpe ulaştığını bildirmişti.

Rusya, Türkiye’ye Karadeniz üzerinden geçen iki boru hattıyla doğal gaz sağlıyor. 2003 yılının başında faaliyete geçen Mavi Akım’ın yıllık proje kapasitesi 16 milyar metreküp, toplam uzunluğu ise 1.213 kilometre. TürkAkım doğal gaz boru hattı ise iki ayrı hattan oluşuyor. Hatlardan biri Türkiye’deki tüketicilere doğal gaz sağlamak, diğeri ise Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz ulaştırmak amacıyla kullanılıyor. Toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan TürkAkım, Ocak 2020’de faaliyete geçti.

Kaynak: Gazetemru