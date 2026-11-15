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Gündem Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!
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Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

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Fon soruşturmasında ortalığı sarsan ek ifade! Tutuklu Tera Portföy Başkanı Erdin Özel'den Borsa İstanbul ve ekonomi kulislerini karıştıracak iddialar!

Türkiye’nin sermaye piyasalarını derinden sarsan fon soruşturmasında tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, 13 Kasım'da savcılığa verdiği ek ifadeyle ekonomi ve siyaset kulislerinde deprem etkisi yapacak çarpıcı iddialar ortaya attı.Soruşturmanın aydınlatılması için her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazır olduğunu belirterek tahliyesini talep eden Özel, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in ekonomi yönetiminin başına geçme hesabı yaptığını öne sürerken, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan ile gerçekleştirilen görüşmeye dair şok sözler aktardı.

Fon soruşturması kapsamında tutuklanan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadeyle dikkat çeken iddialarda bulundu. Özel, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçmek istediğini öne sürerek, bu yöndeki konuşmalarını savcılığa anlattı.

Türkiye'nin sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, savcılığa verdiği ek ifadede, Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Borsa İstanbul yönetimiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı ifadelere göre Özel, soruşturmanın aydınlatılması için savcılıkla iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"EKONOMİNİN BAŞINA GELİRSEM HERKES GÖRECEK"

Özel'in ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri, Emre Tezmen'in ekonomi yönetiminin başına geçme isteği oldu.

Tezmen ile zaman zaman yaptıkları konuşmalarda ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeler duyduğunu ileri süren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Tezmen, zaman zaman konuşmalarımızda 'Ekonominin başına gelirsem neler yapacağımı tüm Türkiye görecek. Öyle güzel çalışmalar yapacağım ki, herkes şaşıracak' diyordu."

 

ERİŞAH ARICAN İLE GÖRÜŞME İDDİASI

Erdin Özel, ifadesinde Emre Tezmen ile birlikte Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan'ı ziyaret ettiklerini de öne sürdü.

Özel'in iddiasına göre görüşmede Arıcan, mevcut ekonomi politikalarını eleştirerek Tezmen'e şu sözleri söyledi:

"Oğlum, siz yerli millisiniz. Ekonomi politikası başarısız, senin gibi yerli millî değerlerin ekonominin başında olmasını öne çıkaralım."

Özel ayrıca Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) üyeliğine aday gösterilmesini sağlayan kişinin de Erişah Arıcan olduğunu iddia etti.

 

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İLE FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Erdin Özel'in adı, fon soruşturmasında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile yakınlığına ilişkin iddialarla da gündeme gelmişti.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya, hâkimlik ifadesinde Erdin Özel'in kendisine yardımcısı olması için bazı siyasetçiler tarafından önerildiğini, ancak hiçbir dönemde yardımcısı olmadığını savunmuştu. Kaya, Emre Tezmen ile de hayatında yalnızca bir kez görüştüğünü söylemişti.

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Savcılığa her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya hazır olduğunu belirten Erdin Özel, TMSF hesabına gönüllü ödeme yaptığını da ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak Özel'in tahliye talebi kabul edilmedi ve tutukluluk hali devam etti.

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